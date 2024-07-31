Президент ВФП рассказал об обещанных премиях в 2 млн рублей победителям КР по плаванию

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал об обещанных премиях в 2 млн рублей победителям финала Кубка России, которые одержат победу с результатом лучше, чем у чемпионов Олимпийских игр — 2024 в Париже на аналогичной дистанции.

«Если вы прочитаете решение в документах, которые связаны с выплатами этих поощрительных премий, то там указаны результаты не только призёров, но всех включительно до восьмого места. Федерация выполнит своё обещание. Уже заявка как бы сделана, осталась лишь чисто техническая сторона. Мы ожидаем результаты проверки антидопинговыми службами. Это все те формальности, которые соответствуют обычной практике.

Кроме этого, недавно президиумом федерации было принято решение продлить положение о премировании и на соревнования «Кубок Балтики», которые пройдут в Калининграде 1 и 2 августа. Надеюсь, это также будет для спортсменов дополнительной мотивацией.

На каждую дистанцию выплата будет одна. Условно, если Чикунова уже показала результат лучше, чем у олимпийской чемпионки, то аналогичный результат в Калининграде засчитываться не будет. Но при этом у неё остаётся шанс на выплаты на других дистанциях. И так у каждого спортсмена. Будет выбираться лучший результат каждого пловца по итогам соревнований в Екатеринбурге и Калининграде», — сказал Сальников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.