Президент ВФП высказался об итогах финала Кубка России

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался об итогах финала Кубка России по плаванию.

«Понравились все, кто показал рекордные секунды. Это Мирон Лифинцев, Дарья Клепикова, Ксения Мишарина, Илья Бородин, Софья Дьякова. Выступления лидеров были тоже достойные, это было ожидаемым. Евгений Рылов вышел на свои скорости, Климент Колесников был хорош, правда, потом он, к сожалению, приболел и снялся с турнира. Женя Чикунова показала свой класс. Её результат превысил результат победительницы Олимпиады, это уже было всеми отмечено. Так что финал Кубка России прошёл успешно. Могло быть лучше, но всегда часть спортсменов показывает свои лучшие результаты, а части чего-то не хватает. Это традиционная история.

Мы соревновались на новой площадке. Это великолепный бассейн, который оснащён очень качественным техническим оборудованием: LED-экранами, хорошим звуком и так далее. Это всё, конечно, замечательно. Думаю, что мы обязательно будем использовать Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге как одну из площадок для проведения соревнований высокого уровня в будущем. Да, были определённые шероховатости по организации. Это внутренние вопросы. Всё-таки для приобретения навыка взаимодействия нужен опыт, а он появляется не сразу. Нужно понимать, что хотят участники, что хочет сама федерация. Мы выявили точки, которые, скажем, вызывали определённое напряжение и договорились со всеми организаторами, что всё будет устранено на будущий сезон. Все участвовавшие этом процессе проявили заинтересованность.

Отрадно, что губернатор области Евгений Владимирович Куйвашев был на открытии и на соревнованиях. Считаю, что интерес закладывать дальнейшие традиции был выражен достаточно чётко. Мы очень хотим, чтобы эта площадка была задействована максимально», — сказал Сальников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.