Президент ВФП рассказал, почему в стране увеличиваются мировые и российские рекорды

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал, почему в России становится много мировых и российских рекордов.

«С 2010 года Всероссийская Федерация плавания проводит программу, которая называется «Я стану чемпионом». Она финансируется за счёт спонсорских средств, за счёт средств федерации. Программа нацелена как раз на выявление, подготовку и дальнейшее продвижение спортсменов, подающих надежды, и их тренеров. Чтобы достаточно объективно оценивать их перспективность в будущем, нашей комплексной научной группой были разработаны параметры, по которым они должны двигаться, если захотят войти в мировую элиту. Этих параметров около 20, и все они достаточно чёткие.

С начала работы этой программы количество пловцов, которые составляют серьёзную конкуренцию на всероссийских соревнованиях, значительно возросло. Бывшие юниоры не появляются из ниоткуда. Они все в той или иной степени выходцы из этой программы. Мы выполнили задачу по созданию дополнительной конкурентной среды, которая становится главным фактором в повышении мотивации как у состоявшихся спортсменов, так и у тех, кто только делает первые шаги в международном плавании.

Конечно, то, что наши спортсмены не участвуют в международных стартах, создаёт определённые сложности. Во-первых, нарушена привычная система отбора на международные соревнования из-за их отсутствия. Хотя в этом году у нас были Игры БРИКС, был турнир в Баня-Луке, через неделю для молодёжной команды будут соревнования в Венгрии, но, конечно, этих состязаний недостаточно. Поэтому многим спортсменам хочется доказать всем, что они несмотря ни на что являются сильнейшими в мире. Думаю, всем знакомы эти имена. Это очень радует. Но у некоторых ребят это вызывает уныние, что тоже понятно. У многих были определённые надежды на соревнования, которые должны были состояться в сентябре, речь про Игры дружбы. Это повлияло на подготовку. Тот, кто может трудности эти преодолеть, становится сильнее, а кто не может, остаётся, так сказать, чуть-чуть позади. Но в общем и целом я считаю, что мотивация наших спортсменов достаточно высокая. И, конечно, в это непростое время, я думаю, они хотят показать всем и прежде всего себе, кто они есть на самом деле», — сказал Сальников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.