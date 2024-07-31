Президент ВФП высказался о просмотре Олимпийских игр в Париже

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал, следит ли за Олимпийскими играми — 2024 в Париже.

«Да, слежу и делаю заметки. В конце концов, федерация деньги платит нашим спортсменам за результаты, равные или превышающие результаты олимпийских чемпионов, призёров и финалистов. Но какие-то выводы о соревнованиях предпочёл бы делать после их завершения», — сказал Сальников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Ранее Владимир Сальников рассказал об обещанных премиях в 2 млн рублей победителям финала Кубка России, которые одержат победу с результатом лучше, чем у чемпионов Олимпийских игр — 2024 в Париже на аналогичной дистанции, а также высказался об итогах финала Кубка России по плаванию.