3 августа в Завидове начнётся второй сезон турнира по медиагольфу

3 августа в Завидове пройдёт старт второго сезона турнира по медиагольфу. Участниками этого сезона стали девять команд, в составе которых по традиции блогеры, звёзды шоу-бизнеса, ведущие артисты, а также профессиональные гольфисты и гольфисты-любители. Призовой фонд в этом году составит 1 млн рублей.

Организаторы сообщают, что в соревнованиях примут участие Влад Соколовский, T-Killah, OBLADAET, Эльдар Джарахов, Манекен, Лиза Моряк, Любятинка. К ним также присоединятся гимнаст Никита Нагорный, фигурист Евгений Плющенко и хоккеисты Илья Ковальчук с Евгением Малкиным.

Турнир планируют провести по стандарту Pro-AM. Так, каждая из команд будет состоять из профессионального гольфиста, медийного игрока, звезды мирового спорта и игрока-любителя.

Соревнования по гольфу завершатся выступленим хедлайнера, которое состоится сразу после награждения победителей.