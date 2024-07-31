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Гандболистки Японии потерпели третье поражение подряд на Олимпиаде-2024

Гандболистки Японии потерпели третье поражение подряд на Олимпиаде-2024
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Женская сборная Испании по гандболу в матче 3-го тура группового этапа олимпийского турнира обыграла команду Японии. Игра закончилась со счётом 37:33.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 3-й тур
31 июля 2024, среда. 15:00 МСК
Испания
Окончен
37 : 33
Япония

Это вторая победа для испанских гандболисток на Олимпийских играх в Париже (Франция). В стартовом матче они выиграли у словенской команды со счётом 25:22, а во 2-м туре уступили шведкам. Спортсменки из Японии потерпели третье поражение подряд.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

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