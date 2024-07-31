Женская сборная Словении по гандболу обыграла шведок в 3-м туре Олимпийских игр

Женская сборная Словении по гандболу в матче 3-го тура группового этапа олимпийского турнира обыграла команду Швеции. Игра закончилась со счётом 29:24.

Это вторая победа подряд для словенских гандболисток на Олимпийских играх в Париже (Франция). В стартовом матче они проиграли испанкам, но далее выиграли у хорватской команды со счётом 31:29. Спортсменки из Швеции потерпели второе поражение на турнире — в первом и третьем матчах.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.