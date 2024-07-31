Грузин Лаша Бекаури взял олимпийское золото в дзюдо в весе до 90 кг

Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури стал олимпийским чемпионом в весе до 90 кг. Он одолел спортсмена из Японии Сансиро Мурао.
В поединке за бронзу француз Максим-Гаэль Нгайя Амбу обыграл Рафаэла Маседо из Бразилии (0:10), а грек Теодорос Целидис оказался сильнее испанца Тристана Мосахлишвили (1:0). Отметим, что для Греции бронза в дзюдо стала первой медалью на этих Олимпийских играх.
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.
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