Грузин Лаша Бекаури взял олимпийское золото в дзюдо в весе до 90 кг

Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури стал олимпийским чемпионом в весе до 90 кг. Он одолел спортсмена из Японии Сансиро Мурао.

В поединке за бронзу француз Максим-Гаэль Нгайя Амбу обыграл Рафаэла Маседо из Бразилии (0:10), а грек Теодорос Целидис оказался сильнее испанца Тристана Мосахлишвили (1:0). Отметим, что для Греции бронза в дзюдо стала первой медалью на этих Олимпийских играх.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.