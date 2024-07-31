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Саблисты Южной Кореи выиграли золотые олимпийские медали

Саблисты Южной Кореи выиграли золотые олимпийские медали
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Мужская сборная Южной Кореи по фехтованию на саблях стала обладателем золотых олимпийских медалей. В финале соревнований они одолели венгерских спортсменов — 45:41.

В поединке за бронзу сражались команды Франции и Ирана. Сильнее с большим перевесом оказались французские саблисты — 45:25.

Олимпиада 2024. Фехтование
Мужчины. Командная сабля. Финал. Венгрия — Южная Корея
31 июля 2024, среда. 21:30 МСК
Окончено
1
Южная Корея
2
Венгрия
3
Франция

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

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