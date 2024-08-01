Российская гимнастка Лала Крамаренко перенесла операцию на ноге. Соответствующую фотографию спортсменка выложила на личной странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Крамаренко

«Первые часы после операции! Полёт нормальный», — подписала Крамаренко снимок.

На опубликованной фотографии Крамаренко лежит на больничной койке, обе её ноги перебинтованы. Спортсменка не указала точные сроки восстановления.

Ранее Лала Крамаренко стала победительницей в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани. По сумме четырёх упражнений она получила 143,750 балла. Также Крамаренко победила в индивидуальных упражнениях с лентой. При этом спортсменка плакала после каждого выполненного упражнения. Тогда серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина заявила, что Крамаренко выступала на соревнованиях с серьёзной травмой и ей предстоит операция.

Помимо титула чемпионки Игр БРИКС, Крамаренко является чемпионкой России, трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы в командном зачёте.