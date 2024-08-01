Ангелина Мельникова с юмором прокомментировала снятие с Кубка России из-за травмы

Олимпийская чемпионка 2020 года Ангелина Мельникова с юмором прокомментировала недавнее снятие с Кубка России в Новосибирске из-за травмы ноги. Это была первая травма спортсменки непосредственно на соревнованиях.

«Разрыв одной головки икроножной мышцы, доктор сказал, что лучше наложить гипс, можно и не накладывать, но с ним быстрее заживает. Я согласилась. Не знаю, насколько долго я с ним смогу проходить. Скорее всего, недолго, пару дней, думаю, вытерплю», — написала Мельникова в телеграм-канале, сопроводив сообщение несколькими смеющимися эмодзи.

На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), кроме командного золота, Мельникова завоевала бронзовые медали в многоборье и в вольных упражнениях. На текущие Игры-2024 в Париже Ангелина не поехала.