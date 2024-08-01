Пловец Сомов ответил на критику за фото с президентом МОК Бахом перед Олимпиадой-2024

Российский пловец Евгений Сомов отреагировал на критические высказывания за совместное фото с президентом МОК Томасом Бахом перед Олимпиадой-2024 в Париже.

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– Все обсуждали твою фотографию с Бахом за мир. Можешь ответить критикам? Потому что в комментариях всякое пишут.

– Я читал, нормально. Веселюсь, когда читаю эти комментарии (улыбается).

– Как это было, Бах подошёл к тебе и предложил сфотографироваться?

— Меня познакомили с президентом МОК и директором МОК, попросили сделать фотку. Я сделал. Не вижу в этом ничего такого, я ничего такого не сказал. Если кто-то считает, что мира не должно быть, ну, не знаю… У каждого своё мнение, я в этой фотке ничего не увидел. Почему бы не сфотографироваться?

Я с кем здесь ни общался, все рады. И все на самом деле ждали, что наши приедут. Кто-то давал интервью, что мы приедем сюда, нас будут освистывать, когда будем выходить. Не знаю, у меня ни разу такого не было. Я всем говорю, откуда я, все такие: о, супер, отлично, спасибо, что приехал! Люди из МОК подходят и благодарят, что я реально просто приехал сюда. У меня с этим никаких проблем нет, я такой же человек, как и все. Не то что там кто-то сидел и думал, что не надо нас допускать, и в деревне не жить, и то, и сё. Это всё решается немного на другом уровне. У меня к этому претензий нет, — передаёт слова Сомова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Сомов на Олимпийских играх — 2024 выступал на дистанциях 100 м брассом (закончил выступления на стадии полуфиналов) и не смог квалифицироваться в полуфинальные заплывы на 50 м вольным стилем.