Российский пловец Евгений Сомов объяснил, почему отказался выступать на чемпионате России за сборную Москвы.

– А если Сальников позвонит и пригласит на Игры дружбы или чемпионат России, поедешь?

– Мне звонили из Москвы и предлагали выступать за них на чемпионатах России. Какая-то женщина звонила, вице-президент федерации что ли, не помню. Она сказала, что тоже в Америке тренировалась. Они меня приглашали за них плавать, я спрашиваю: Benefits? А что за это будет? Они сказали, что 60 или 80 тысяч рублей. Я говорю: «У меня билет туда и обратно будет столько стоить».

– Они не хотят оплачивать билет?

– Ну, говорили, можно из премиальных… Как бы лететь 25 часов, акклиматизация дней 10. Я только в минус ухожу. Если бы они позвонили и предложили что-то адекватное, то пожалуйста. И потом – перед Олимпиадой я не хотел предпринимать никаких действий, не хотел, чтобы это сказалось на нейтральном статусе. А так у меня нет проблем с тем, чтобы вернуться в Россию и поплыть. Всё будет зависеть, в какую сторону я пойду, какие передо мной есть варианты, — приводит слова Сомова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.