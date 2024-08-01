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«Уверен, что могу быть победителем». Пловец Сомов — о планах на следующую Олимпиаду

«Уверен, что могу быть победителем». Пловец Сомов — о планах на следующую Олимпиаду
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Российский пловец Евгений Сомов рассказал о планах на следующие Олимпийские игры.

– На следующую Олимпиаду есть какие-то планы?

– Да, там уже нормально подготовлюсь. Сейчас я решил плавать за полгода. Было очень много моментов, которые не давали фокусироваться на спорте: получение статуса, допинг-тесты. Это морально давило: я тесты только за три недели до Олимпиады сдал. Постоянно были мысли «поеду или не поеду». Сейчас будем составлять четырёхлетний план, работать и отбираться. 58,7, которые я проплыл, – это далеко не предел. Я уверен, что спокойно могу плыть 57. Я уверен, что могу быть в тройке, могу быть победителем, — передаёт слова Сомова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Сомов на Олимпийских играх — 2024 выступал на дистанциях 100 м брассом (закончил выступления на стадии полуфиналов) и не смог квалифицироваться в полуфинальные заплывы на 50 м вольным стилем.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе (США).

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