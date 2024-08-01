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«Это же не бассейн». Россиянин Сомов — об условиях на Олимпиаде в Париже

Российский пловец Евгений Сомов рассказал о размерах олимпийского бассейна на Играх-2024 в Париже.

– Оказалось, что бассейн менее глубокий, чем обычно?

– Да, норматив – 3 метра. Здесь он 2,15, плюс ещё камеры, много оборудования. Воды гораздо меньше. Я думаю, из-за этого медленнее было, но все соревнуются в одном бассейне

.– Ты помнишь, как в России называются маленькие бассейны для детей?

– Лягушатник.

– Очень символично для Парижа, нет?

– Да, наверное (смеётся). Всё равно непонятно, как они это допустили, это же всё равно не бассейн. Не знаю, почему так получилось, — передаёт слова Сомова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Сомов на Олимпийских играх — 2024 выступал на дистанциях 100 м брассом (закончил выступления на стадии полуфиналов) и 50 м вольным стилем (не смог квалифицироваться в полуфинальные заплывы).