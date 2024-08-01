Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Анна Калмыкова победила в личном многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике

Анна Калмыкова победила в личном многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике
Комментарии

15-летняя спортсменка Анна Калмыкова одержала победу в личном многоборье на FONBET Кубке России по спортивной гимнастике.

По результатам соревнований в опорном прыжке, на разновысоких брусьях, бревне и в вольных упражнениях Калмыкова суммарно набрала 111,364 балла.

Второе место у Алёны Глотовой (110,297), тройку сильнейших замкнула Ульяна Перебиносова (106,597).

Кубок России – 2024 по спортивной гимнастике проходит с 31 июля по 4 августа в Новосибирске.

Напомним, в июне Анна Калмыкова одержала победу на Играх БРИКС в опорном прыжке.

Ранее стало известно, что российская гимнастка Лала Крамаренко перенесла операцию на ноге. Соответствующую фотографию спортсменка выложила на личной странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Фото
Гимнастка Лала Крамаренко перенесла операцию на ноге
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android