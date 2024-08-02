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ВФЛА выплатит 1 млн рублей за выполнение олимпийского норматива на ЧР — источник

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатит дополнительные денежные средства в размере 1 млн рублей спортсменам, выполнившим олимпийский норматив на чемпионате России по лёгкой атлетике. Об этом сообщает телеграм-канал Shelgorn.

Таким образом, победитель чемпионата России — 2024 в одной легкоатлетической дисциплине сможет заработать до 1,5 млн рублей (1-е место 100 тыс. + 125 тыс. от Минспорта РФ + победа на гран-при «Королевы спорта» — 300 тыс. + бонус за олимпийский норматив — 1 млн руб.). На бонусы могут рассчитывть российские и белорусские легкоатлеты.

Чемпионат России и X этап гран-при «Королевы спорта» пройдут с 15 по 18 августа.

Напомним, перед финалом Кубка России, который завершился в Екатеринбурге, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников объявил, что спортсмены, которые покажут результат выше или равный результатам чемпионов Парижа на аналогичных дистанциях, получат по 2 млн рублей от федерации.