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Даниел Маринов — победитель Кубка России по спортивной гимнастике в личном многоборье

Даниел Маринов — победитель Кубка России по спортивной гимнастике в личном многоборье
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Российский спортивный гимнаст Даниел Маринов одержал победу в личном многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике в Новосибирске с результатом 169,400 балла по сумме квалификации и финала.

Вторым стал Кирилл Прокопьев (161,800), тройку лидеров замкнул Иван Завричко (159,900).

В среду, 31 июля, в Новосибирске стартовал Кубок России по спортивной гимнастике. Соревнования завершатся 4 августа. В соревнованиях принимают участие спортсмены России и Беларуси.

Напомним, Даниел Маринов одержал победу в многоборье на Играх БРИКС. Ранее стало известно, что 15-летняя спортсменка Анна Калмыкова одержала победу в личном многоборье на FONBET Кубке России по спортивной гимнастике. По результатам соревнований в опорном прыжке, на разновысоких брусьях, бревне и в вольных упражнениях Калмыкова суммарно набрала 111,364 балла.

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