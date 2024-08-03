Магнус Карлсен проиграл венгерскому шахматисту в матче командного ЧМ по рапиду и блицу

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен проиграл Рихарду Раппорту из Венгрии в 4-м туре командного чемпионата мира по рапиду и блицу.

16-й чемпион мира Карлсен, выступающий за команду WR Chess Team, на первой доске всего в 23 хода проиграл белыми венгру. Напарник норвежца по команде российский гроссмейстер Ян Непомнящий в своём матче сыграл вничью с Хайком Мартиросяном из Армении. В итоге WR Chess Team уступила 1:5 команде Chessy.

После пяти туров с 21,5 очка в соревнованиях лидирует команда Al-Ain ACMG UAE, в составе которой выступает россиянин Даниил Дубов. Chessy с отставанием в 0,5 балла занимает второе место. WR Chess Team с Карлсеном и Непомнящим находится на 11-й строчке (16 очков).

Командный чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Астане (Казахстан) с 1 по 6 августа.