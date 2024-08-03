Видео: забавная реакция Яна Непомнящего на поражение Магнуса Карлсена на командном ЧМ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, выступающий в одной команде с норвежцем Магнусом Карлсеном на командном чемпионате мира по рапиду и блицу, сильно удивился поражению партнёра в партии с венгром Рихардом Раппортом.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с реакцией россиянина на видео.

Ян Непомнящий в своей партии сыграл вничью с Хайком Мартиросяном из Армении. В итоге команда WR Chess Team уступила 1:5 команде Chessy.

После пяти туров с 21,5 очка в соревнованиях лидирует команда Al-Ain ACMG UAE, в составе которой выступает россиянин Даниил Дубов. Chessy с отставанием в 0,5 балла занимает второе место. WR Chess Team с Карлсеном и Непомнящим находится на 11-й строчке (16 очков).

Командный чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Астане (Казахстан) с 1 по 6 августа.