Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чикунова отреагировала на то, что её объявят как двукратную победительницу чемпионок ОИ

Чикунова отреагировала на то, что её объявят как двукратную победительницу чемпионок ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Российская пловчиха рекордсменка мира Евгения Чикунова прокомментировала новость о том, что её будут официально объявлять на внутренних соревнованиях как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр – 2024.

«Я тот человек, для которого всегда в приоритете только секунды. Из всех моих достижений главное — официальный рекорд мира, и прежде всего моя цель — совершенствоваться в результате. Это моя главная цель, и это всё, о чём я думаю, когда выхожу на старт», — приводит слова Чикуновой «Матч ТВ».

19-летняя Чикунова в финале Кубка России проплыла 100 м и 200 м брассом быстрее победительниц Олимпийских игр 2024 года на этих дистанциях.

Напомним, перед финалом Кубка России, который завершился в Екатеринбурге, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников объявил, что спортсмены, которые покажут результат выше или равный результатам чемпионов Парижа на аналогичных дистанциях, получат по 2 млн рублей от федерации.

Материалы по теме
Олимпийская чемпионка проплыла хуже Чикуновой. Как жаль, что Жени не было в Париже!
Олимпийская чемпионка проплыла хуже Чикуновой. Как жаль, что Жени не было в Париже!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android