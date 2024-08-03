Чикунова отреагировала на то, что её объявят как двукратную победительницу чемпионок ОИ

Российская пловчиха рекордсменка мира Евгения Чикунова прокомментировала новость о том, что её будут официально объявлять на внутренних соревнованиях как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр – 2024.

«Я тот человек, для которого всегда в приоритете только секунды. Из всех моих достижений главное — официальный рекорд мира, и прежде всего моя цель — совершенствоваться в результате. Это моя главная цель, и это всё, о чём я думаю, когда выхожу на старт», — приводит слова Чикуновой «Матч ТВ».

19-летняя Чикунова в финале Кубка России проплыла 100 м и 200 м брассом быстрее победительниц Олимпийских игр 2024 года на этих дистанциях.

Напомним, перед финалом Кубка России, который завершился в Екатеринбурге, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников объявил, что спортсмены, которые покажут результат выше или равный результатам чемпионов Парижа на аналогичных дистанциях, получат по 2 млн рублей от федерации.