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Ангелина Мельникова рассказала, какой точный диагноз травмы ноги ей поставили

Ангелина Мельникова рассказала, какой точный диагноз травмы ноги ей поставили
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Российская гимнастка олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве Ангелина Мельникова рассказала о своей травме ноги, полученной на Кубке России в Новосибирске.

«Парциальное внутриствольное повреждение сухожильно-мышечного перешейка медиальной головки икроножной мышцы левой нижней конечности.

Таков мой окончательный диагноз. Это моя первая серьёзная травма за восемь лет. Я отчётливо помню, как в этот день в Новосибирске у меня было прекрасное настроение, а ещё помню момент разбега перед травмой, свои мысли и приземление, а дальше моей икре стало очень горячо. Не больно, а именно горячо. Я подумала, что сейчас отойдёт, но поняла, что не могу полноценно наступить на ногу. Пробую разбег на прыжок и понимаю, что какой бы терпеливой ни была, мне очень больно. Осознаю, что впервые в карьере буду сниматься с соревнований.

Вообще, при таком приземлении могло быть всё в несколько раз хуже, но я отделалась всего лишь тремя-четырьмя неделями из своей жизни, потраченными на восстановление», — написала Мельникова в своём аккаунте в соцсетях.

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