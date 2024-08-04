Певица Адель остановила концерт, чтобы посмотреть финал женской стометровки на ОИ-2024

Британская певица Адель прервала свой концерт в резиденции в Мюнхене (Германия), чтобы посмотреть женский финал в беге на дистанции 100 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Певица поддерживала британскую легкоатлету Дэрилл Нейту, которая в финале оказалась лишь четвёртой.

Напомним, на дистанции 100 м среди женщин первое место заняла спортсменка из Сент-Люсии Жюльен Альфред. Она принесла Сент-Люсии первую олимпийскую медаль. Её результат — 10,72. Это первая медаль страны на соревнованиях. Американка Ша'Карри Ричардсон стала второй (10,87). Третье место заняла её соотечественница Мелисса Джефферсон (10,92).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.