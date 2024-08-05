Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что США планируют новый этап кампании по изоляции России в спортивном движении. Сообщение было опубликовано на официальном сайте СВР.

«Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, США планируют очередной этап давно и безуспешно ведущейся кампании по «изоляции» России в мировом спортивном движении. На сей раз готовится серия «громких расследовательских публикаций» о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений. В фокусе внимания — дисциплины, в которых наша страна является глобально признанным лидером.

Курируют проект экс-руководители Московской антидопинговой лаборатории — перебежчики Г. Родченков и Т. Соболевский. Считается, что они сохранили «устойчивые связи» с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов. Тем не менее главная трудность, с которой в настоящий момент сталкиваются организаторы провокации, фабрикация обвинений в нарушениях в тех видах спорта, где Россия без какого-либо намёка на допинг безоговорочно доминировала десятилетиями. Исходя из этого, Родченкову и Соболевскому поставлена задача не сдерживать «собственное воображение». А в контактах с предполагаемыми «осведомителями» рекомендовано не скупиться на обещания щедрых гонораров и перспектив переезда в одно из западных государств с возможностью последующего трудоустройства.

Наиболее мощный «удар» готовится по «самым русским» дисциплинам — художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию. На прославленные спортивные школы, выдающихся тренеров и спортсменов планируется вылить ушаты чудовищной грязи и фантастической лжи. По замыслу американцев, очерняющие материалы должны будут убедить болельщиков по всему миру, что мощь и красота российских «художниц», синхронисток и фигуристов — всего лишь результат применения неких чудодейственных препаратов, обман, иллюзия.

Остаётся только удивляться наглости, мелочности, а главное недальновидности западников: ведь их откровенно неспортивное поведение вызывает всё большее отторжение у глобального большинства. Что касается российских спортсменов и тренеров, то они были, есть и будут предметом повсеместного восхищения болельщиков, желающих видеть спорт вне политики», — сообщили в пресс-службе.