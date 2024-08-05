Бывший замглавы московской антидопинговой лаборатории объявлен в розыск в России

Бывший замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский объявлен в розыск в России по уголовной статье. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Соболевский объявлен в розыск по уголовной статье», — сказал собеседник источника.

По его словам, Соболевский, который являлся бывшим заместителем Григория Родченкова, переехал в США в 2015 году. Сообщается, что он проходит фигурантом по делу о воспрепятствовании осуществлению правосудия.

В понедельник Служба внешней разведки России сообщила, что США планируют новую серию публикаций о якобы выявленных в российском спорте допинговых злоупотреблениях, которые коснутся художественной гимнастики, фигурного катания и синхронного плавания. По информации СВР, курируют проект Родченков и Соболевский.