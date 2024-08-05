Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Бывший замглавы московской антидопинговой лаборатории объявлен в розыск в России

Бывший замглавы московской антидопинговой лаборатории объявлен в розыск в России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский объявлен в розыск в России по уголовной статье. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Соболевский объявлен в розыск по уголовной статье», — сказал собеседник источника.

По его словам, Соболевский, который являлся бывшим заместителем Григория Родченкова, переехал в США в 2015 году. Сообщается, что он проходит фигурантом по делу о воспрепятствовании осуществлению правосудия.

В понедельник Служба внешней разведки России сообщила, что США планируют новую серию публикаций о якобы выявленных в российском спорте допинговых злоупотреблениях, которые коснутся художественной гимнастики, фигурного катания и синхронного плавания. По информации СВР, курируют проект Родченков и Соболевский.

Материалы по теме
Служба внешней разведки обвинила США в планировании кампании спортивной изоляции России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android