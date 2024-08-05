Климент Колесников высказался о возможных срока допуска россиян на международные старты

Двукратный призёр Олимпиады-2020, шестикратный чемпион Европы российский пловец Климент Колесников высказался о возможном возвращении отечественных спортсменов на международную арену.

«Многие выражают своё сожаление, что нас нет на международных соревнованиях. И спортсмены иностранные, и обычные фанаты пишут, что с нами было бы интереснее. И такое достаточно часто происходит, на самом деле. Но я верю, что максимум через пару лет мы вернёмся», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В пятницу, 26 июля, Климент Колесников в финале Кубка России показал лучший результат сезона в мире на дистанции 50 м на спине. Он обновил свой же показатель. На Олимпийских играх в Париже (Франция) россиянин не выступает.