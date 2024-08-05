Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Бразильский «Коринтианс» стал победителем Московского кубка по пляжному футболу

Бразильский «Коринтианс» стал победителем Московского кубка по пляжному футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский «Коринтианс» стал победителем III Московского Международного кубка по пляжному футболу, который завершился в воскресенье, 4 августа.

Соревнования впервые прошли на территории спортивного комплекса «РЖД Арена» в Москве. В них приняли участие восемь команд из России, Аргентины, Бразилии, Ирана, Омана, Сенегала и Казахстана.

В финале Кубка встретились ПФК «Локомотив» и бразильский «Коринтианс». Стоит отметить, что «Локомотив» на пути к финалу установил рекорд – на групповой стадии турнира московская команда забила 34 гола. Но в решающей игре результативнее выступил уже «Коринтианс». Финальная встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу бразильского клуба.

Фото: Пресс-служба Московского спорта

По итогам турнира самым ценным игроком Кубка был признан Матеус Лопес Дос Сантос (Матеусиньо) из «Коринтианса», лучшим голкипером стал его одноклубник Шинья Шибамото. Лучшим бомбардиром с показателем в 10 голов стал игрок «Локомотива» Федор Земсков.

Итоговое положение команд:

1. «Коринтианс» (Бразилия)
2. «Локомотив» (Россия)
3. «Аль Амерат» (Оман)
4. «Йофф» (Сенегал)
5. «Строгино» (Россия)
6. «Бока Хуниорс» (Аргентина)
7. «Голсапуш» (Иран)
8. «Малайсары» (Казахстан)

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android