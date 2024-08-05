Бразильский «Коринтианс» стал победителем Московского кубка по пляжному футболу

Бразильский «Коринтианс» стал победителем III Московского Международного кубка по пляжному футболу, который завершился в воскресенье, 4 августа.

Соревнования впервые прошли на территории спортивного комплекса «РЖД Арена» в Москве. В них приняли участие восемь команд из России, Аргентины, Бразилии, Ирана, Омана, Сенегала и Казахстана.

В финале Кубка встретились ПФК «Локомотив» и бразильский «Коринтианс». Стоит отметить, что «Локомотив» на пути к финалу установил рекорд – на групповой стадии турнира московская команда забила 34 гола. Но в решающей игре результативнее выступил уже «Коринтианс». Финальная встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу бразильского клуба.

Фото: Пресс-служба Московского спорта

По итогам турнира самым ценным игроком Кубка был признан Матеус Лопес Дос Сантос (Матеусиньо) из «Коринтианса», лучшим голкипером стал его одноклубник Шинья Шибамото. Лучшим бомбардиром с показателем в 10 голов стал игрок «Локомотива» Федор Земсков.

Итоговое положение команд:

1. «Коринтианс» (Бразилия)

2. «Локомотив» (Россия)

3. «Аль Амерат» (Оман)

4. «Йофф» (Сенегал)

5. «Строгино» (Россия)

6. «Бока Хуниорс» (Аргентина)

7. «Голсапуш» (Иран)

8. «Малайсары» (Казахстан)