Бразильский «Коринтианс» стал победителем Московского кубка по пляжному футболу

Бразильский «Коринтианс» стал победителем III Московского Международного кубка по пляжному футболу, который завершился в воскресенье, 4 августа.
Соревнования впервые прошли на территории спортивного комплекса «РЖД Арена» в Москве. В них приняли участие восемь команд из России, Аргентины, Бразилии, Ирана, Омана, Сенегала и Казахстана.
В финале Кубка встретились ПФК «Локомотив» и бразильский «Коринтианс». Стоит отметить, что «Локомотив» на пути к финалу установил рекорд – на групповой стадии турнира московская команда забила 34 гола. Но в решающей игре результативнее выступил уже «Коринтианс». Финальная встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу бразильского клуба.
Фото: Пресс-служба Московского спорта
По итогам турнира самым ценным игроком Кубка был признан Матеус Лопес Дос Сантос (Матеусиньо) из «Коринтианса», лучшим голкипером стал его одноклубник Шинья Шибамото. Лучшим бомбардиром с показателем в 10 голов стал игрок «Локомотива» Федор Земсков.
Итоговое положение команд:
1. «Коринтианс» (Бразилия)
2. «Локомотив» (Россия)
3. «Аль Амерат» (Оман)
4. «Йофф» (Сенегал)
5. «Строгино» (Россия)
6. «Бока Хуниорс» (Аргентина)
7. «Голсапуш» (Иран)
8. «Малайсары» (Казахстан)