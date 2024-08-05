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Команда рэпера OBLADAET стала победителем второго медийного турнира по гольфу

Команда рэпера OBLADAET стала победителем второго медийного турнира по гольфу
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3 августа в гольф-клубе «Завидово, PGA National» состоялся второй медийный турнир по гольфу. В нём приняли участие 10 команд, каждую из которых возглавляли известные спортсмены, блогеры, артисты, профессиональные гольфисты и игроки-любители.

На турнире дебютировали артист Влад Соколовский, режиссёр Сарик Андреасян и его жена актриса Лиза Моряк, а также молодые звёзды музыкальной индустрии – Moneyken, Konfuz и Юркисс. Среди игроков также были именитые спортсмены: Илья Ковальчук, Андрей Кириленко, Евгений Плющенко. Второй год подряд участие в турнире приняли Артём Дзюба, Эльдар Джарахов, Любятинка, Амиран Сардаров и рэпер OBLADAET, команда которого PLAYERS CLUB стала двукратным чемпионом турнира.

Фото: Медиа Спорт

Фото: Медиа Спорт

Турнир прошёл по стандарту Pro-АM – на поле сыграли команды, состоящие из профессионального гольфиста, медийного игрока, звезды мирового спорта и игрока-любителя.

Кроме того, гости смогли попробовать свои силы в уникальном формате «ночного гольфа». Особую атмосферу создали световые инсталляции, светящиеся мячики, DJ-сеты и живая музыка.

Результаты турнира (топ-3):

первое место: Players Club (OBLADAET, Алексей Ким, Андрей Еремеевский, Андрей Павлов);

второе место: «Союз чемпионов» (Андрей Кириленко, Евгений Плющенко, Сергей Миронов, Вера Шиманская);

третье место: «Неповторимые» (Артём Дзюба, Айк Зебелян, Егор Ерошенко, Глебас).

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