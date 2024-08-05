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Команда Яна Непомнящего и Магнуса Карлсена выиграла чемпионат мира по блицу

Команда Яна Непомнящего и Магнуса Карлсена выиграла чемпионат мира по блицу
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Команда WR Chess выиграла чемпионат мира – 2024 по блицу, который прошёл в Астане (Казахстан). Организатором соревнований выступила Международная шахматная федерация (ФИДЕ). Ранее там же WR Chess стала третьей в рамках турнира по рапиду.

В финале соревнований WR Chess, за которую, в частности, выступили российский гроссмейстер Ян Непомнящий и 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, обыграла команду Team MGD1. Первый матч завершился со счётом 3,5:2,5, второй – вничью.

Команду WR Chess на ЧМ, помимо Непомнящего и Карлсена, представили Ян-Кшиштоф Дуда, Рамешбабу Прагнанандха, Нодирбек Абдусатторов, Винсент Каймер, Александра Костенюк, Хоу Ифань и бизнесмен Вадим Розенштейн.

Напомним, согласно регламенту ЧМ, в команды должны были входить минимум одна женщина и один игрок-любитель.

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