«Раз и навсегда». Фелпс заявил о пожизненном отстранении тех, кто употребил допинг

Американский пловец 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс считает, что спортсмены, которые употребили допинг хотя бы раз, уже не должны возвращаться к соревнованиям.

«Если у вас положительный тест, вам никогда не должны разрешать вернуться и снова соревноваться. Я считаю, что это раз и навсегда. Если не все проходят такое же тестирование, у нас серьёзная проблема, потому что это означает, что спорт нечестный. Если вы идёте на такой риск, то вам здесь не место.

Люди называли меня мошенником на протяжении всей моей карьеры. Я сдавал большое количество тестов — крови и мочи — еженедельно. Зачем? Чтобы я мог сказать, что я не мошенник, я чист, вот результаты. Я выиграл 23 олимпийские золотые медали чистым способом. Это возможно. Мне разбивает сердце, когда я вижу, как люди четыре года вкладывают огромные усилия в подготовку к Олимпийским играм, а потом их лишает награды кто‑то, кто жульничает. Это неправильно», — сказал Фелпс в интервью ESPN US.

Ранее Майкл Фелпс был признан лучшим спортсменом XXI века по версии ESPN.