Путин поручил утвердить программу по развитию спорта в стране до 30 октября

Президент России Владимир Путин поручил до 30 октября утвердить программу по развитию физической культуры и спорта в стране. Она будет направлена на достижение национальных целей развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Официальный сайт Кремля сообщает, что ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ. Тема спорта обсуждалась на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Ранее Путин подписал закон о спорте, расширяющий полномочия лиг. Документ расширяет полномочия профессиональных спортивных лиг, предоставляя им право независимо от международных и общероссийских федераций разрабатывать и утверждать регламенты соревнований, а также условия и порядок перехода спортсменов и тренеров, определять денежные вознаграждения, связанные с переходами, осуществлять аккредитацию агентов.

В частности, благодаря данным поправкам КХЛ сможет стать независимой от Международной федерации хоккея (ИИХФ).