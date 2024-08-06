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Китайское антидопинговое агентство обвинило США в махинациях в деле Эрриона Найтона

Китайское антидопинговое агентство обвинило США в махинациях в деле Эрриона Найтона
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Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) публично обвинило коллег из США в двойных стандартах, сославшись на нестыковки в недавнем деле о допинге американского бегуна Эрриона Найтона.

В марте 2024 года Найтон сдал положительный допинг-тест. В пробе были обнаружены следы стероида тренболон. Эррион заявил, что допинг попал к нему через употребление в пищу бычьего хвоста. Независимый арбитраж антидопингового агентства США (USADA) оправдал Найтона, он был допущен к Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). Вчера, 5 августа, Найтон квалифицировался в полуфинальный забег ОИ на дистанции 200 м.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. 200 м. 1/4 финала
05 августа 2024, понедельник. 20:55 МСК
Окончено
1
Кеннет Беднарек
США
19.96 Q
2
Эррион Найтон
США
19.99 Q
3
Александер Огандо
Доминиканская Республика
20.04 Q

«Когда дело доходит до случаев заражения у китайских пловцов, USADA демонстрирует типичные двойные стандарты, пытаясь, с одной стороны, оправдать американских спортсменов, а с другой – обвинить CHINADA и Всемирное антидопинговое агентство в «сокрытии правды».

Как сообщают СМИ, многие подозрения в деле Найтона остаются неразрешёнными. Исследования показали, что тренболон является анаболическим средством, оказывающим серьезный эффект на взрывную силу, и не является распространённым загрязнителем. Сотни случаев положительных результатов на тренболон по всему миру, а также общедоступная информация показывают, что в большинстве случаев спортсмены получают за тренболон четырёхлетнюю дисквалификацию, в то время как три американских атлета избежали санкций, объяснив наличие стероида загрязнением продуктов. В деле Найтона независимый арбитр пришёл к выводу, что заражённое мясо спортсмен употребил в ресторане во Флориде. Странное совпадение: хоть USADA и начало расследование только через два месяца, ему удалось обнаружить тренболон в другой партии говядины, купленной в том же ресторане.

Если в США действительно широко распространено загрязнение говядины тренболоном, проводило ли USADA обширное исследование рынка и собирало ли данные? Предупредило ли оно американских спортсменов о проблеме загрязнения мяса? Изучило ли оно, какое количество заражённого мяса может привести к положительному тесту?» — говорится в официальном заявлении CHINADA.

Также в CHINADA посчитали подозрительным тот факт, что генеральный директор USADA публично заявил о невиновности Найтона ещё до того, как ВАДА рассмотрело его дело.

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