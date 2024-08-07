На турнире по шахматам в Дагестане одна из участниц разлила на доску соперницы ртуть

Одна из участниц первенства Дагестана по шахматам разлила ртуть на доску соперницы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Поводом для такого поступка мог послужить конфликт между спортсменками.

Уточняется, что ртуть была разлита за 20 минут до начала соревнований. При этом девушка интересовалась тем, работают ли в зале камеры. На этот вопрос она получила отрицательный ответ, хотя на самом деле они работали.

После соприкосновения с поверхностью пострадавшей стало плохо и ей вызвали скорую помощь. Нарушительницу правопорядка, которая является чемпионкой СКФО, задержали на месте. Полиция начала проверку.

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен проиграл Рихарду Раппорту из Венгрии в 4-м туре командного чемпионата мира по рапиду и блицу.