Федерация шахмат России временно отстранила дагестанскую спортсменку от соревнований

Федерация шахмат России (ФШР) временно отстранила дагестанскую шахматистку Амину Абакарову, которая разлила ртуть на доску соперницы, от участия в соревнованиях, проходящих под эгидой федерации.

«Федерация шахмат России временно отстраняет дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФШР, до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации», — говорится в заявлении ФШР.

Напомним, на первенстве Дагестана по шахматам Абакарова разлила ртуть на доску соперницы. Поводом для такого поступка мог послужить конфликт между спортсменками. После соприкосновения с поверхностью пострадавшей стало плохо и ей вызвали скорую помощь.