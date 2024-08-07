Российских гребцов могут лишить чемпионата мира за участие в Кубке братьев Агеевых

Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) рекомендовала исключить из заявочных списков на чемпионат мира спортсменов, которые примут участие в чемпионате России и Кубке олимпийских чемпионов AAACUP, который пройдёт в Москве с 6 по 11 августа.

Под санкции могут попасть ведущие гребцы сборных, включая Максима Оселёдко. Также остаться без мирового первенства рискуют чемпионка мира Анастасия Долгова, Роман Аношкин и Светлана Черниговская.

Участники турниров, проводимых братьями Агеевыми — организаторами и основателями AAACUP, также не будут привлекаться к централизованной подготовке, не будут заявлены на чемпионат мира и не смогут получать призовые на других российских стартах.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт в Самарканде с 23 по 25 августа. Спортсмены из РФ будут участвовать в турнире в нейтральном статусе.