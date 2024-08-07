«Показать, что девчонки — лучшие». Ромасенко — о своём пластилиновом мультике про каноэ

Российская каноистка, спортсменка сборной России по гребле на каноэ Олеся Ромасенко рассказала о своём мультике про пластилиновое каноэ.

«Я с детства люблю рисовать. И вот в 2016-м я была в Москве, проходила плановое лечение. Было скучно, делать нечего, вспомнила о давней идее сделать мультфильм. А до того мы ходили с друзьями в пластилиновое кафе – там можно взять пластилин и лепить что угодно. Ну а что я слеплю? Естественно, девушку в каноэ.

Стала фоткать. У меня в общей сложности получилось три тысячи фотографий, и это только удачные кадры. Но многое всё равно дорисовывала в фотошопе. Где-то за месяц всё сделала.

Сценарий я не писала, всё интуитивно. На тот момент женское каноэ только должно было появиться в олимпийской программе. Были разговоры, что женщины не умеют грести и нечего нам на Олимпиаде делать, каноэ – мужской спорт… А я хотела всех поддержать и показать, что девчонки – лучшие», — сказала Ромасенко.

Ромасенко выступит на Олимпиаде в Париже в четверг, 8 августа, на соревнованиях в каноэ-одиночке на 200 м.