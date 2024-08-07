Юрист: попытка шахматистки из Дагестана отравить соперницу — уголовное преступление

Юрист Андрей Князев заявил, что на участницу первенства Дагестана по шахматам, которая разлила ртуть на доску соперницы, должно быть заведено уголовное дело.

«На девушку, которая пыталась отравить соперницу, должно быть возбуждено уголовное дело. В зависимости от того, что планировалось: тяжкий вред здоровью или лёгкий, чтобы просто соперница не приняла участие, а, возможно, и вплоть до покушения на убийство. Это будет зависеть от экспертизы, насколько ртуть, которую она нанесла, может повлиять на состояние здоровья.

Но однозначно, что это уголовное преступление. Вряд ли она хотела совершить убийство. Скорее всего, чтобы человеку стало плохо и не смог достойно сопротивляться», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.