Сегодня, 7 августа, состоялась жеребьёвка Суперкубка России по футзалу, в котором примут участие четыре команды.

24 августа

13:00. «Норильский никель» (Норильск) — «Тюмень» (Тюмень)

16:00. «Газпром-Югра» (Югорск) — «Ухта» (Ухта)

25 августа

12:00. Матч за третье место

14:30. Финал

Все матчи пройдут в Москве на ВА «Динамо».

Напомним, действующим чемпионом Суперлиги является «Газпром-Югра», который в финальной серии оказался сильнее «Ухты» — 4:1. Бронзовые награды чемпионата завоевала «Тюмень», в серии за третье место обыгравшая «КПРФ».

В следующем сезоне Суперлиги примут участие 12 команд. Вместо «Сиб-Транзита» (Новокузнецк), который выступал в прошлом розыгрыше, участником чемпионата станет иркутский «Ираэро».