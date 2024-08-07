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Знаменитый российский комментатор назвал главных героев гандбольного турнира на ОИ

Знаменитый российский комментатор назвал главных героев гандбольного турнира на ОИ
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Российский комментатор Владимир Синицын высказался по поводу гандбольных турниров на Олимпиаде-2024.

«Чем уже запомнились игры во Франции? Безусловно, непредсказуемостью. Как у мужчин те же французы неожиданно начали с двух поражений — да и потом с Египтом еле отыгрались, ну и в решающей игре с венграми по ходу матча проигрывали!

А какие закрутки из трёх команд в таблице образовывались! Кому-то в итоге четырёх очков не хватало, чтобы из группы выйти, как хорватам, а кто-то, как немки, и с двумя баллами пробирались дальше… Из тех же, кто меня приятно удивил, отмечу мужские сборные Словении и Египта.

Вообще, мне очень понравились на этом турнире вратари, к которым как-то исторически неровно дышу. У женщин это — в первую очередь! — героическая бразильянка Габи Морески и суперветеран норвежской сборной Катрин Лунде. У мужчин — тоже опытнейший венгр Роланд Миклер и молодой хорват Доминик Кузманович. Все они просто поражали, не уставал восхищаться.

Что касается бомбардиров, то тут отмечу двух датчан: забросивших в группе 78 мячей на двоих Матиаса Гиселя и Симона Питлика», — приводит слова Синицына «Быстрый центр».

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