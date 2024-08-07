Украинская гандболистка, отдыхавшая с Вяхиревой, завершила карьеру из-за опухоли в мозге

Украинская гандболистка Виктория Борщенко на своей странице в социальной сети рассказала, что завершила игровую карьеру из-за опухоли в мозге.

«Сколько раз я себе представляла свою последнюю игру, как это будет, что я скажу, сколько будет слёз. Но всё было не так, к сожалению. Через три дня после домашней игры с «Ювентой» у меня обнаружили опухоль в голове, через семь дней мне сделали операцию по её удалению. Сейчас я чувствую себя хорошо, прохожу лечение и все необходимые процедуры, но, к сожалению, играть в гандбол я больше не смогу. Я остаюсь в гандболе, но уже в другой роли, которая мне давно очень интересна. Мной был пройден прекрасный и длинный путь, где я была счастлива, где было много прекрасных моментов, где я обрела много друзей! Хочу поблагодарить всех за слова поддержки, которые я услышала за последние дни! Отдельно хочу поблагодарить руководство «Бенфики» за помощь в лечении и за то, что они для меня сделали. Ну а всем остальным — до встречи на гандбольной площадке, пусть уже и в другой роли», — написала Борщенко.