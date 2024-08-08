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Водное поло, мужчины, Олимпиада-2024: результаты соревнований 7 августа

Водное поло, мужчины, Олимпиада-2024: результаты соревнований 7 августа
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7 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошёл очередной соревновательный день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей соревновательного дня.

Олимпиада-2024. Водное поло, мужчины. 7 августа.

1/4 финала. Хорватия — Испания – 10:8
1/4 финала. Греция — Сербия – 11:12
1/4 финала. США — Австралия – 11:10
1/4 финала. Италия — Венгрия – 10:12

Напомним, четвертьфинальные пары были составлены в соответствии с местами, занятыми на групповом этапе. Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

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