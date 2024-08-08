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МВД Дагестана начало проверку возможного отравления участницы турнира по шахматам

МВД Дагестана начало проверку возможного отравления участницы турнира по шахматам
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МВД Дагестана начало проверку в связи с инцидентом, произошедшим на чемпионате Дагестана по шахматам.

«2 августа 2024 года в экстренные службы поступило сообщение о том, что во время шахматного турнира у 30-летней участницы резко ухудшилось самочувствие.

По прибытии на место полицейские обнаружили на столе некое вещество, образцы которого направлены на экспертизу. Во время разбирательства была установлена гражданка, которая может быть причастна к происшествию.

Пострадавшей оказана медицинская помощь, её жизни ничего не угрожает. Полицейскими проводится проверка данного инцидента», — говорится в заявлении МВД Дагестана.

Ранее Федерация шахмат России (ФШР) временно отстранила дагестанскую шахматистку Амину Абакарову, которая разлила ртуть на доску соперницы, от участия в соревнованиях, проходящих под эгидой федерации.

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