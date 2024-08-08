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«Лютый ужас и дичь». Губерниев – о скандале в Дагестане на турнире по шахматам

«Лютый ужас и дичь». Губерниев – о скандале в Дагестане на турнире по шахматам
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Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о скандале вокруг турнира по шахматам в Дагестане. Ранее сообщалось, что одна из участниц первенства Дагестана по шахматам разлила ртуть на доску соперницы. После соприкосновения с поверхностью пострадавшей стало плохо и ей вызвали скорую помощь.

«Это все это лютый ужас и дичь…», — написал Губерниев в телеграм-канале.

Позже Федерация шахмат России (ФШР) временно отстранила дагестанскую шахматистку Амину Абакарову, которая разлила ртуть на доску соперницы, от участия в соревнованиях, проходящих под эгидой федерации.
МВД Дагестана уже начало проверку возможного отравления участницы турнира по шахматам.

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