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Шахматистка, которую пыталась отравить соперница, заняла 2-е место на чемпионате Дагестана

Шахматистка, которую пыталась отравить соперница, заняла 2-е место на чемпионате Дагестана
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Чемпионка Европы дагестанская шахматистка Умайганат Османова завоевала серебряную медаль на чемпионате Республики Дагестан по шахматам среди женщин, сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР). За второе место Османова получит 30 тыс. рублей.

Османова – именно та шахматистка, которую пыталась отравить соперница Амина Абакарова. По версии следствия, на чемпионате Дагестана Абакарова разлила ртуть на доску соперницы (что попало в объективы камер). После соприкосновения с поверхностью пострадавшей (Османовой) стало плохо, и ей вызвали скорую помощь.

ФШР временно отстранила Абакарову от участия в соревнованиях, проходящих под эгидой федерации. МВД Дагестана начало проверку возможного отравления.

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