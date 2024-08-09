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Германия планирует подать заявку на проведение летней Олимпиады 2040 года

Германия планирует подать заявку на проведение летней Олимпиады 2040 года
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Правительство Германии заявило о намерении принять летние Олимпийские игры 2040 года, сообщает Barrons со ссылкой на AFP.

Ранее Германия рассматривала возможность проведения летней Олимпиады в 2036 году, но в связи с тем, что в это время будет ровно 100 лет Играм-1936, которые проходили в Берлине и были прозваны «нацистскими», было принято решение не участвовать в выборах столицы ОИ-2036. Проведение Олимпийских игр — 2040 может быть приурочено к 50-летней годовщине объединения Германии.

Правительство Германии заявило, что поддержит заявку, выделив $ 7,6 млн на финансирование проекта в период с 2024 по 2027 год.

Предыдущий опыт Германии по проведению летних Олимпийских игр закончился неудачно: летние Олимпийские игры в Мюнхене в 1972 году были омрачены захватом заложников и последующей резнёй израильских спортсменов.

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