«Мне объявили вендетту». Ниманн — об обвинениях в читерстве

21-летний американский гроссмейстер Ханс Ниманн высказался о старых обвинениях в читерстве, которые в его адрес выдвинул норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен.

«Я был просто ребёнком, делавшим глупости, но никогда не выходившим за рамки. Травля заставила меня потерять веру в шахматный мир: все были соучастниками разрушения моей карьеры.

Больше всего меня бесит, что они пытались представить всё так, словно я заработал на читерстве, что не соответствует действительности. Единственная причина, по которой мои детские ошибки были преданы огласке, заключалась в том, что мне объявили вендетту. Это была спланированная попытка разрушить мою карьеру. Есть очень много молодых талантливых игроков, которые жульничали в интернете. Почему не разглашаются их имена? Магнус и Chess.cоm разрушают мою карьеру, делая вид, что защищают шахматы. Но это просто месть людей, лишённых этики и морали», — сказал Ниманн в интервью Даниэлю Народицкому.

Напомним, скандал между Ниманном и Карлсеном разгорелся в сентябре 2022 года. На Кубке Синкфилда в Сент-Луисе Магнус Карлсен сенсационно проиграл Хансу, а через сутки снялся с турнира. Спустя некоторое время норвежец и американец встречались на онлайн-турнире. После первого же хода тогда ещё чемпион мира сдался. Позднее он объяснил это тем, что его соперник неоднократно читерил по ходу карьеры.

Магнуса поддержали гроссмейстер Хикару Накамура и крупнейший шахматный портал chess.com в лице исполнительного директора Дэнни Ренша. Представители известного шахматного сайта даже провели своё расследование и опубликовали огромный отчёт, в котором говорилось, что Ниманн жульничал в более чем 100 онлайн-партиях.