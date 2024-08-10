Вице-чемпион Олимпиады-2018 скелетонист Никита Трегубов завершил карьеру

Обладатель серебряной медали Олимпийских игр 2018 года призёр чемпионатов мира скелетонист Никита Трегубов завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.

«Никита завершил карьеру. Он был вынужден закончить свою деятельность в качестве спортсмена в связи с перенесённым заболеванием, из-за которого очень долгое время не мог получить медицинский допуск, чтобы иметь возможность вернуться к тренировкам. У Трегубова двое детей, он человек семейный, поэтому рисковать не стали. Скорость высокая в скелетоне, нагрузка на голову очень большая, незачем подвергать себя такому риску», — приводит ТАСС слова первого тренера спортсмена Анжелики Бакаевой.

В 2022 году Трегубов перенёс менингоэнцефалит, из-за последствий болезни спортсмен был вынужден пропустить два последних сезона.

29-летний Трегубов — чемпион мира среди юниоров. Он 10 раз становился призёром этапов Кубка мира, однажды став первым (в декабре 2018 года в латвийской Сигулде).