Красноярский «Енисей-СТМ» вышел в финал Кубка России по регби

«Енисей-СТМ» вышел в финал Кубка России – 2024 по регби. Красноярская команда обыграла в полуфинале «Локомотив‑Пензу» со счётом 55:13 (27:6).

Лучшим игроком встречи стал вингер красноярской команды Рашид Магомедсаидов, совершивший попыточный хет-трик.

Во втором полуфинале встретятся красноярский «Красный Яр» и «Стрела‑Ак Барс» из Казани. Игра пройдёт в воскресенье, 11 августа, и начнётся в 11:00 по московскому времени.

Кубок России по регби. Полуфинал:

«Енисей-СТМ» — «Локомотив-Пенза» — 55:13 (27:6).

Попытки: Месхи (четвёртая минута), Маслов (6), Магомедсаидов (12, 56, 79), Эстерхейзен (39, 47), Симпликевич (52) — Овчинников (69).

Реализации: Гайсин (5, 40, 47, 53, 58, 80) – Ан. Янюшкин (70).

Штрафные: Гайсин (30) – С. Янюшкин (12, 36).