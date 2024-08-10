«Вот это матч-реванш». Тренер «Енисея-СТМ» Первухин — об игре с «Локомотивом-Пенза»

Главный тренер красноярского «Енисея-СТМ» Александр Первухин прокомментировал победу в матче 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом‑Пенза» со счётом 55:13 (27:6).

«Была ли эта игра реваншем за поражение в финале чемпионата в прошлом году? Вот это матч-реванш. То же поле, те же болельщики, примерно одно и то же время. Мы уже два матча сыграли после этого, выиграли, но матч-реванш был сегодня, потому что на кону был финал. Это был очень значительный матч, на сегодняшний момент это действующий чемпион России. Благодарю ребят.

Перед игрой говорил, что, может быть, много равного, может, дождь пойдёт, поле грязное, но у Пензы нет того, что есть у нас — поле и наши болельщики. Это наш главный мотив, стимул, который мы не имеем права не реализовать. Мы это сегодня сделали.

Предпочтения по финалу? По землякам, конечно», — передаёт слова Первухина корреспондент «Чемпионата» Никита Леонов.