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Владимир Путин поздравил спортсменов с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил спортсменов с профессиональным праздником
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с Днём физкультурника работников сферы культуры и спортсменов.

«Поздравляю вас с Днём физкультурника и 85-летним юбилеем этого замечательного, поистине всенародного праздника. Наша страна по праву славится крепкими, победными традициями физкультурного движения, гордится именами легендарных чемпионов и рекордсменов, которых воспитал массовый спорт. А главное – спорт закаляет характер, приобщает людей к ценностям активного образа жизни, помогает смело идти вперёд, добиваться поставленных целей.

Отмечу, в России уделяется большое внимание созданию современной и доступной спортивной инфраструктуры. Во всех регионах открываются новые стадионы и плавательные бассейны, тренировочные и оздоровительные центры, ледовые дворцы, повышается качество преподавания физической культуры в школах, средних специальных учебных заведениях и вузах. И, конечно, отрадно, что в Год семьи повсюду реализуются самые разноплановые проекты и инициативы, проводятся состязания и турниры, направленные на развитие семейного, детского, юношеского спорта, укрепление здоровья представителей старшего поколения.

Уверен, что такая масштабная, ответственная работа обязательно будет продолжена. Это наш безусловный, ключевой приоритет», — приводит слова Путина официальный сайт президента России.

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